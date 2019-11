Snapchattiä ja Whatsappia

Tiina Judén

SUOMALAISTEN suosikit sosiaalisen median palveluista ovat vuonna 2019 WhatsApp ja YouTube, joilla kummallakin on 2,8 miljoonaa käyttäjää. Facebookilla on 2,7 ja Instagramilla 1,6 miljoonaa suomalaista käyttäjää. Lisäksi suosiossa ovat myös Twitter, Snapchat, LinkedIn ja Pinterest, joilla kullakin on Suomessa 500 000 – 1 000 000 käyttäjää.

Muilla sosiaalisen median palveluilla on Suomessa alle viisisataatuhatta käyttäjää.

Suomen käytetyin sosiaalinen media on DNA:n ja Nepan tutkimuksen mukaan Whatsapp. Sitä käyttää noin 68 prosenttia suomalaisista. Kuva DNA ja Nepa.

EERIKA Kasanen, 18, kuuluu ikäryhmään, jonka voidaan sanoa syntyneen kännykkä vaippataskussa. Digitaalisuus ja sosiaalinen media ovat tälle sukupolvelle kuin kaurapuuro tai jokapäiväinen leipä. Kasanen käyttää kaikkein mieluiten Snapchattiä, Instagramia ja Whatsappia. Lisäksi hän selailee Facebookkia, mutta ei juurikaan päivitä sinne mitään, kuten eivät lukuisat ikätoverinsakaan.

-Vaikea sanoa, miten paljon käytän aikaa somen parissa, ei sitä tule mietittyä. Sanoisin, ehkä noin 4 tuntia päivässä, Kasanen kertoo.

Kasasta sosiaalisen median reaaliaikaisuus ja hektinen vuorovaikutteisuus ei ahdista, ennemminkin häiritsee, jos joku ihminen ei ole aktiivinen somessa, eikä vastaa, kun kysyy jotain tärkeää.

-Snapchatistä pidän siksi, kun siellä keskustelu kavereiden kanssa kuvien ja videoiden avulla on niin luontevaa. Snapin avulla tietää, mitä kavereille kuuluu.

HÄNEN mielestään video- ja kuvaviestintä on hauskin tapa viestiä. Snapit eli näpsäykset ovat itsestään tuhoutuvia kuvia tai lyhyitä 10 sekunnin videoita, joita voi lähettää yhdelle tai useammalle kaverille.Story eli tarinapitää sisällään useita näpsäyksiä.

Lisäksi tässä mediassa voi käyttää chattiä eli keskustelua, joka on yksinkertaista kahdenkeskistä tekstipohjaista viestintää.

-Lähes aina rajaan yleisön, jolle Snappiviesti menee. Facebookkia käyn vain lähinnä nopeasti selaamassa. Tuskin kukaan minun ikäiseni tekee sinne päivityksiä.

Jos Kasanen ei somettaisi, hän käyttäisi someajan olemalla kasvotusten kavereiden kanssa. Hänen mielestään kavereiden kanssa oleminen ei kuitenkaan kärsi somen takia, sillä suurin osa somettamisesta tulee tehtyä nopeissa tilanteissa. Eerika Kasasella on myös jonkin verran kavereita ulkomailla.

-Olin Norjassa 4H-leirillä ja sieltä tuli kavereita, joiden kanssa tulee keskusteltua somen välityksellä.

KASANEN on toiminut Puumalan nuorisovaltuuston puheenjohtajana jo kaksi vuotta. Nyt tammikuussa pyörähtää käyntiin viimeinen nuorisovaltuustokausi, sillä hän täyttää 19-vuotta. Hän valmistuu ylioppilaaksi Imatran lukiosta ensi keväänä.

Kasasen mukaan Puumalassa saadaan päättäjät nopeasti mukaan nuorisovaltuuston ideoihin.

-Ensinnäkin on tosi kiva, että meitä kuunnellaan ja ajatuksia viedään oikeasti eteenpäin. Esimerkiksi kun halusimme Norppapuistoon jotain toimintaa myös esiteineille, niin ajatukseen tartuttiin heti, Kasanen kiittelee.

NUORISOVALTUUSTOTOIMINTA on rohkaissut Kasasta ja antanut uskoa nuorten mahdollisuuteen vaikuttaa. Jäsenistöön tulee hänen mukaansa joka vuosi pari uutta nuorta ja osa samoista nuorista jatkaa. Kasanen kuuluu myös Etelä-Savon nuorisovaltuustoon. Se kokoontuu parin kolmen kuukauden välein Mikkelissä.

-Sielläkin meitä on tosi paljon, yli 20 varajäsenineen, Kasanen kertoo.

Lue tänään ilmestyneestä Puumala-lehdestä lisää myös ikäihmisten mediankäytöstä.