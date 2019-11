Aurinkolämpökenttä liitetään kaukolämpöverkkoon torstaina

Tiina Judén

PUUMALAN pesäpallokentän viereen nousevasta aurinkolämpökentästä tulee Suomen suurin aurinkolämpöä tuottava laitos. Lempeän kehityspäällikkö Aki Padatsun mukaan päälaitteet alkavat olla paikoillaan ja aurinkokeräimien asentamiset aloitetaan ensi viikolla.

Torstaina 7. marraskuuta kaukolämmön jakelussa on jakelukatko, jolloin uusi järjestelmä liitetään Puumalan kaukolämpöverkkoon. Kuluttajille se tarkoittaa sitä, että katkon aikana lämmintä käyttövettä ei tule ja kaukolämmitetyissä kiinteistössä lämmitys ei toimi aamuyhdeksän ja iltakuuden välillä.

-Asennustyöt tehdään tämän kuukauden aikana. Sitten aurinkolämpökenttä jää talviteloille ja laitteistoja päästään testaamaan keväällä, Aki Padatsu kertoo.

Puumala kaukolämpöverkon koko on Padatsun mukaan ideaali tällaiselle laitteistolle.

JATKOSSA energia on tarkoitus tuottaa kesällä kokonaan aurinkolämmöllä ja erikoislämpöpumpulla. Talvella kylmimpään aikaan joudutaan varalla käyttämään myös öljyä.

-Tämä on ensimmäinen näin ison luokan kokeilu ja tästä tulee hieno systeemi. Aurinkopaneeliala on 400,5 neliömetriä ja se on valmistuessaan Suomen suurin aurinkolämpökenttä, Padatsu korostaa.

Prosessissa yhdistyvät aurinkokeräimien lisäksi isompi teollisen mittakaavan erikoisilmalämpöpumppu, joka ottaa lämpöä ilmasta ja 80 kuution lämpöakku, joka varastoi lämpöä ja tasaa järjestelmän toimintaa.

-Esimerkiksi kun aamulla tehontarve on suuri, voidaan yön aikana varastoitua lämpöä purkaa akusta. Näin yritetään vähentää fossiilisen polttoaineen käyttöä minimiin.

