Jukurien Jimi Jalosesta Puumalan kummipelaaja

25.9.2019

Jääkiekkoseura Jukurien puolustaja Jimi Jalonen on Puumalan kunnan kummipelaaja kaudella 2019-2020. Jukureissa toista kautta pelaava 23-vuotias Jalonen on Puumalan vapaa-ajan asukas ja todellisen kiekkoperheen nuorin vesa. Hänen isänsä on nykyinen Suomen maajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen ja kaksi vuotta vanhempi veli Jesper valmentaa Suomi-sarjajoukkue HC Giantsia.

KUMMIPELAAJANA Jimi Jalonen tulee kauden aikana osallistumaan mm. Puumalan yhtenäiskoulun tapahtumiin.

-Olen otettu, että saan olla Puumalan kummipelaaja ja kantaa Puumalaa mukana pelipaidassani, Jimi Jalonen sanoo.

Jalonen pyrkii tuomaan Puumalaa enemmän ihmisten tietoisuuteen kulkiessaan Jukureiden kanssa ympäri Suomea.

Luet aiheesta lisää tänää ilmestyneestä lehdestä.