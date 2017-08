Luonnosta löytyy herkkuja pöytään

3.8.2017

Tietokirjailija Tommi Kangas on perehtynyt villiyrtteihin. Yhdeksän vuotta sitten hän löysi nämä luonnon aarteet ja on vuosi vuodelta syventänyt omia tutkimuksiaan ja keksintöjään niiden käytöstä ruoka- ja juomaresepteissä sekä muussakin käytössä.

-Mustaherukka ja ruusu ovat aivan loistavia ja ne käyvät kaikkiin ruokiin keitosta patoihin, myös kastikkeisiin sekä juomien maustamiseen, sanoo Kangas.

Nokkostakin hän kertoo käyttävänsä paljon ruoanlaitossa. Kasvi on erittäin terveellinen, sillä se sisältää rautaa, C- ja B-vitamiineja, kaliumia ja kalsiumia.

Lue aiheesta lisää Puumala-lehdestä!

Tommi Kangas vierailee Puumalan Kirjakemmakoissa 17.-20.8.