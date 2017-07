Nuijasota Pistohiekalla

21.7.2017

Pistohiekan alue on suljettu viikonloppuna ja alkuviikosta, sillä alueelle saapuu noin 700 pehmomiekkailutapahtumaan osallistujaa. Harrastus tunnetaan myös nimellä boffaus. Kyse on eräänlaisesta liveroolipeli-tapahtumasta.

Pistohiekalla taistellaan nuijasodan taisteluita lauantaina ja sunnuntaina.

Boffauksessa käytetään aseita, jotka on tehty keskiaikaisten mallien mukaan ja pehmennetty turvalliseksi.

Tapahtuma ei ole yleisölle avoin.

Tapahtumapaikkoja on rakennettu tiistaista alkaen, jolloin Pistohiekka suljettiin. Paikalle on yrittänyt runsaasti matkailuautoilla tulevia leiriytyjiä, mutta he ovat joutuneet etsimään toisen paikan majoittua.