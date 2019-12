Myrsky tuottaa ongelmia sähkönjakeluun – Puumalassa jo 3022 sähkötöntä

Lunta on satanut Järvi-Suomessa ennustetun runsaasti. Muutamassa tunnissa huomattava lumikuorma on kertynyt puustoon. Ilmajohtoverkko on alttiina lumen painosta linjojen päälle taipuville puunrungoille. Sään ääri-ilmiöt näyttäytyvät Järvi-Suomessa lyhyessä aikavälissä satavana sakeana lumipyrynä, joka tuottaa nyt ongelmia niin sähkönjakeluun kuin liikenteeseenkin.

Sähköverkon viat ovat alkaneet klo 16 sakean lumisateen saavutettua Järvi-Suomen Energian jakelualueen. Illan aikana vikoja on syntynyt runsaasti ja niitä syntyy edelleen niin kauan kuin lumisade jatkuu. Puumalassa on 387 sähkötöntä muuntopiiriä ja vika- tai työkeskeytysten piirissä olevia asiakkaita on jo 3022 ja määrä saattaa kasvaa yhä.

Vaikea keli aiheuttaa ongelmia liikenteessä ja osaltaan hidastaa korjauspartioiden siirtymistä vikakohteilta toisille. Myös kulkuväylille katkeilevat oksat aiheuttavat hankaluuksia ja jopa vaaraa liikenteessä. Teiden auraaminen kulkukelpoiseksi on ensiarvoisen tärkeää sähköverkon vikojen korjaamiseksi.

Maastossa työskennellään nyt noin 65 hengen voimin ja torstaiaamuna henkilövahvistuksia saadaan Järvi-Suomen Energian jakelualueen ulkopuolelta.

Sään salliessa kaksi helikopteria nousee tarkastuslennoille torstaina aamusta.

Linjoilla olevia puita ei saa missään tapauksessa itse poistaa linjoilta eikä mahdollisiin maassa oleviin johtoihin saa koskea sähköiskun vaaran takia.

Järvi-Suomen Sähkön vikapalvelunumeroon 0800 90440 kannattaa soittaa, jos tietää vian aiheuttajan, kuten sähkölinjaan nojaavan puun. Vikailmoituslomakkeella voi ilmoittaa myös viansijainnin. Sähkönjakelun palautumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että sähköyhtiö saa kirjattua ja välitettyä maastoon tiedon vian aiheuttajista ja sijainnista.

Keskijänniteverkon tilaa voit seurata Järvi-Suomen Energian häiriökartalta.

Tilannetietoa saa myös sähköyhtiön some-kanavien Facebookin (@jarvisuomenenergia) ja Twitterin (@jarvisuomenene) kautta.

Lisätietoa sähkökatkoon varautumisesta löytyy täältä: nettisivuilta.

