Keskustiellä toukokuun lopussa avannut pizzeria suljettiin pakkokeinoin

17.7.2019

Toukokuun lopulla aloittanut pizzeria suljettiin keskiviikkona Keskustien alapäässä. Poliisi antoi virka-apua terveystarkastajalle ja sulki paikan.

Terveystarkastaja kävi pizzeriassa paikalla 19. kesäkuuta. Tämän jälkeen juhannuksen jälkeen terveystarkastaja ja kunnan rakennustarkastaja totesivat katselmuksessaan, etteivät elintarvikelainsäädännön vaatimukset muun muassa tilojen ja rakenteiden osalta täyty kyseiselle toiminnalle.

Rakennuksella ei myöskään ollut rakennuslupaa eikä tarkastuksen mukaan edellytyksiäkään saada lupaa. Rakennuksen sijoitus on kaavamääräysten vastainen.

Suljetussa pizzeriatilassa ei ole viemäröintiä eikä juoksevaa kylmää vettä. Käytettävä käsienpesuvesi on ollut hanallisessa kanisterissa. Terveystarkastaja arvioi, että se on tuotu naapurissa olevasta kahvilasta.

Likavesi johdettiin kaksialtaisen kaatoaltaan kauttaletkulla saaviin ja on viety pizzeriayrittäjän mukaan naapurikahvilan viemäriin.

Käytetyt astiat on pesty naapurikahvilan astianpesukoneessa.

Pizzeriayrittäjä ei ollut tehnyt toiminnastaan neljä viikkoa ennen toimintansa aloittamista elintarvikehuoneistoilmoitusta Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän terveysvalvonnalle.

Yrittäjän ajatus oli toimia mahdollisesti ympärivuotisesti.

Kari Kauppinen