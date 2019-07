Kalaverkoista alushousuja

11.7.2019

Puumalassa viime lauantaina kerätyistä kalaverkoista valmistetaan miesten alushousuja.

Suomen luonnonsuojeluliitto luovuttaa vastaanottamansa kalaverkot suomalaiselle the other danish guy -yritykselle. Yritys valmistaa miesten alusvaatteita sataprosenttisesti kierrätetystä nylon-langasta. Yritys käyttää housuissaan kangasta, joka on valmistettu merien muoviroskasta ja hylätyistä kalaverkoista.

-Tämä on hieno juttu. Toisin kuin saimaannorppa, me emme huku verkkoihin, me pääsemme niistä eroon. Suurin osa käyttämästämme materiaalista tulee valtameristä, mutta tehdään kotivesien hyväksi se, mitä voidaan”, sanoo the other danish guyn toimitusjohtaja Tommi Lähde.

Kari Kauppinen