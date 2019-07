Norppafesteillä vieraillut Kimmo Ohtonen ymmärtää kalastajia, mutta sanoo, että kuukaudella pidennetty kalastusrajoitus olisi kuuttien selviytymisen kannalta ratkaiseva

Metsähallitus on suunnitellut verkkokalastusrajoitusten (15.4.-30.6.) jatkamista kuukaudella saimaannorpan poikasten keskeisillä elinalueilla. Kalastusverkkoihin sotkeutuneita kuolleita kuutteja tavataan edelleen heinäkuun alussa.

-Mielestäni kalastusrajoitusten pidentämistä voisi testata kokeiluluontoisesti, eihän mitään tarvitse lyödä lukkoon seuraavaksi 50 vuodeksi. Katsottaisiin, olisiko sillä vaikutusta siihen, että kuuttikuolemia saataisiin pois, toteaa Norppafesteillä viime viikolla puhunut toimittaja, kirjailija ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen.

Ohtonen sanoo, että kalastusrajoitusten jatkaminen heinäkuun loppuun olisi keväällä syntyneiden kuuttien eloonjäämismahdollisuuksien kannalta ratkaisevaa.

-Norppaemo alkaa vierottaa kuuttia jäiden lähdön aikaan, mutta emoilla on eri kasvatusmetodit, joihin vaikuttavat muun muassa norpan perimä, elinympäristö ja sen muutokset. Jotkut emot ja kuutit liikkuvat yhdessä ihan loppukesälle asti ennen vieroitusta. Sillä kuukaudella on merkitystä.

-Jos kuutti lähtee kesäkuun lopussa omille teilleen, on se kyllä aika orpo siinä aluksi yksin pyöriessään.

Kimmo Ohtonen tietää, että norpan suojelutoimet herättävät ristiriitaisia tunteita kalastajien keskuudessa.

-Mutta eiväthän nämä asiat tapahdu tyhjiössä. Mielestäni kalastajat voisivat samanaikaisesti jatkaa kalastuskulttuuria, kokeilemalla erilaisia norppaystävällisiä kalastusmenetelmiä.

-Olen miettinyt, että kun itsekin yritän koko ajan oppia ja kokeilla uusia asioita, tämä olisi kalastajille hyvä mahdollisuus. Vaikka heillä olisikin syvään juurtunut asenne siitä, ettei rajoitusten vuoksi voisi kalastaa sitten ollenkaan.

Kimmo Ohtosella kuitenkin riittää ymmärrystä kalastajille, sillä hän on veistellyt asiasta pitkään monen tuttavansa kanssa.

-He ovat sanoneet, että verkkokalastus on osa heitä. Ymmärrän sen ja kunnioitan sitä. Parista kalastajasta on tullut ystäviä. He ovat norppasuojelijoita, mutta sanovat asian herättävän ristiriitaisia tunteita, kun ovat pikkupojasta asti kalastaneet verkoilla.

-Mutta koska tarkkailen asiaa eri näkökulmasta, enkä aja minkään järjestön asiaa, sitä suuremmalla syyllä ajatellen, että voisihan lisärajoituksia kokeilla ja miten norppakanta tässä kehittyisi. Asiaa voisi tarkastella sitten parin kolmen vuoden päästä, että missä mennään.

-Ihminen voisi samanaikaisesti kokeilla, että miltä se toisenlainen kalastus tuntuu.

