Helena Castren: Ihmisen ei tarvitse hävetä itseään

29.6.2019

Kirkkoherra, rovasti Helena Castrén on mukana allekirjoittaneiden joukossa, jolla tuetaan Pride-viikon sanomaa. Evankelis-luterilainen kirkko on tapahtuman virallinen yhteistyökumppani. Castrén ja joukko seurakuntien työntekijöitä kirjoitti asiasta sanomalehti Itä-Savon yleisönosastopalstalla. Tänään lauantaina on ko. viikon päätapahtuma Helsingissä.

Pride on jakanut valtakunnallisella tasolla seurakuntalaisia ja kirkon työntekijöitä.

-Pride-viikon sanoma on, ettei ihmisen tarvitse hävetä itseään eikä kuulla vähättelyä tai tuomitsemista. Häpäiseminen vie toisen ihmisen kunnian. Mielestämme voisimmekin kirkkona osoittaa kunnioitusta sateenkaariyhteisölle – edes tämän yhden Pride-viikon ajan. Voisimme kunnioittaa heidän oikeuttaan etsiä yhteisöä, olla osa yhteiskuntaamme ja kirkkoamme, kuuluu osa Castrénin ja muiden allekirjoittamasta tekstistä.

Niin sanotuille sateenkaarikristityille allekirjoittaneilla seurakuntien työntekijöille on Castrén mukaan lukien selkeä viesti.

-Haluamme sanoa, että kirkko tukee teitä. Myös te olette kirkko. Teidän sukupuolenne tai seksuaalisuutenne tuomitsemiseen ei ole teologisia perusteita.

-Kristittyinä emme saa ”mukautua maailman menoon”, kuten vähemmistöjen vaientamiseen ja syrjintään, haavoittaviin hierarkisiin valtajärjestelmiin, sateenkaariyhteisön arvosteluun tai vähättelyyn. Se on syntiä.

-Pride-viikossa ei ole kyse siitä, että ihmiset ”loisivat itse sukupuolensa”. Kyse on siitä, että jokainen ihminen saa elää elämänsä sellaisena luotuna kuin on, sanovat allekirjoittajat.

Kari Kauppinen