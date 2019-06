Juhannuskokkojen sytyttäminen on tänään lailla kiellettyä

21.6.2019

Juhannuskokkoja ei saa Etelä-Savossa sytyttää tänään perjantaina, juhannusaattona.

Kokkojen polttaminen on lailla kielletty.

Laki muuttui 1.1.2019.

Pelastuslain mukaan kokkojen polttaminen on kiellettyä aina silloin, kun Ilmatieteen laitos on antanut metsä- tai ruohikkopalovaroituksen. Sellainen on Etelä-Savossa voimassa ainakin aattoiltaan kello 24 saakka.

Etelä-Savon pelastuslaitos ei myönnä erillislupia juhannuskokkojen polttoon; ei edes, vaikka kokonpolttoon olisi varauduttu ”riittävin turvatoimin”.

Edes se, että kokko on veden keskellä, ei muuta tilannetta.

-Tuli ei tietenkään liiku vettä pitkin, mutta kipinät lentävät todella kauas, sanoo Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Markku Mäkelä.

Ilmatieteen laitos on antanut myös kovan tuulen varoituksen Etelä-Savoon. Puolestapäivästä eteenpäin on voimassa varoitus rajusta ukonilmasta. Keskipäivästä alkaen kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia, joiden nopeus on yli 20 metriä sekunnissa.

Ilmatieteen laitos varoittaa, että metsäpalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen. Samassa varoituksessa kerrotaan, että tuulisella säällä palot leviävät erittäin nopeasti.

-Lainmuutoksen myötä pelastuslaitoksella ei ole enää mahdollisuutta myöntää poikkeuslupia, mutta eihän se riski siitä pienenisi tietenkään, sanoo Mäkelä.

-Metsäpaloja on ollut jo ihan riittävästi, viittaa Mäkelä viime päivien tapahtumiin maakunnassa.

Etelä-Savon pelastuslaitos muistuttaa, että tulen sytyttäjä on aina vastuussa aiheutuneista vahingoista.

Mäkelä toteaa, että nautitaan nyt lämmöstä ja auringosta viitaten siihen, että ”olisihan se hienoa, jos olisi viimaa ja kylmää ja sataisi melkein räntää, niin voisi katsella kokkoa”.

Puumalassa ainakin Sahanlahden ja Koskenselän juhannusjuhlissa piti ennakkotietojen mukaan polttaa kokko.

Kari Kauppinen