Anna linnuille pesimärauha juhannuksena

20.6.2019



BirdLife Suomi muistuttaa juhannuksen viettäjiä lintujen pesimärauhasta. Pesimäsaarille ja -luodoille ei pidä rantautua, ja juhannuskokon paikka on valittava linnut ja muu luonto huomioon ottaen.



Lintujen kannalta turvallisella juhannuskokon paikalla ihmistoimintaa on jatkuvasti muutenkin. Esimerkiksi uimarannat ovat yleensä sopivia paikkoja. Kokko kannattaa kasata vasta juuri ennen polttamista, jotta varpuslintuja ei pesisi sen sisään.



Arvokkaimpia lintujen pesimäpaikkoja ovat yleensä pienet, vähäpuustoiset tai puuttomat luodot. Niille ei pidä nousta, eikä veneillä niin lähelle, että linnut häiriintyvät. Vaikka yhtään pesää tai poikasta ei

näkyisikään, ihmistä kohti varoitellen lentävät linnut ovat varma merkki pesinnästä. Tällaiselta paikalta on syytä poistua välittömästi. Lintujen pesinnän häiritseminen ja pesien vahingoittaminen on luonnonsuojelulailla kielletty.



Lintuluodoilla pesivillä lokeilla, tiiroilla, sorsilla ja kahlaajilla on juhannuksena runsaasti sekä munapesiä että pieniä poikasia. Lyhytkin oleskelu pesimäpaikalla voi aiheuttaa merkittävää tuhoa, koska poikaset

jäävät vaille emon suojaa. Luodolle kasatun juhannuskokon polttaminen tuhoaa yleensä pesimälinnuston täysin.



Maihinnousua lintujen pesimäpaikoille on suositeltavaa välttää vähintään heinäkuun lopulle asti. Pesimärauhan turvaaminen on tärkeää esimerkiksi useiden uhanalaisten vesilintu- ja lokkilajien suojelemiseksi. Pienet asiat huomioonottamalla voi turvata lintujen pesimämenestyksen ja saada

samalla itselleenkin kesän viettoon hyvän mielen.

