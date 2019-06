19.6.2019 kello 02.50

80-metrinen rahtilaiva ajoi karille Osmonaskeleenselällä tiistai-iltana noin kello 23.

Antiguan ja Barbudan lipun alla purjehtiva alus on keulasta karilla Puumalan itäpuolella Hevossaaren edustalla.

Alus ei tämän hetkisten tietojen mukaan ole uppoamisvaarassa, eikä siinä ole vuotoja.

Pelastuslaitos on paikalla varmistamassa tilannetta. Yön aikana tehdään vielä aluksen rungon tarkastussukellukset.

Alus on lähes pelastuslaitoksen öljyntorjuntasataman vieressä.

Karilleajosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.

Alus oli matkalla Siilinjärvelle ilman rahtia. Alus oli onnettomuuden sattuessa painolastissa.

Aluksella on kahdeksan hengen miehistö.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ville Tuovinen sanoo, että alus pyritään irrottamaan keskiviikkona ja tämän hetkisten tietojen mukaan näyttäisi siltä, että se pääsisi jatkamaan matkaa omin avuin.

-Merenkuluntarkastaja käy tarkistamassa tilanteen ja jos kaikki on kunnossa, alus saa irrotusluvan. Tällöin se vedetään karilta irti ja toivottavasti voi jatkaa sitten matkaansa, sanoo Tuovinen.

Jos yllätyksiä ei tule, alus ei ole vaurioitunut muutoin, vaan on liikennöitävässä kunnossa. Tuovinen sanoo, että kaikki pitäisi tämän hetken tietojen mukaan olla kunnossa.

Päivystävä palomestari Ville Tuovinen sanoo, että tällä hetkellä ei ole arviota siitä, miksi alus ajoi karille.

-Riskit ovat tällaisessa tilanteessa tietysti suuret.

-Pahimmassa tapauksessa alukseen olisi voinut tulla sellainen vuoto, että se olisi alkanut upota.

-Tai siitä olisi voinut vuotaa polttoöljyä.

-Nyt on selvitty kaikista vähäisimmillä vaurioilla, mitä voi tällaisessa tilanteessa, miettii Tuovinen.

Paikalle lähetettiin pelastushenkilöstöä Puumalan, Mikkelin ja Savonlinnan paloasemilta.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kello 23.16. Aluksen luotsi ilmoitti tilanteesta Saimaan alusliikennepalveluun eli VTS:ään (Vessel traffic service), josta informoitiin pelastuslaitosta.

VTS-meriliikenteenohjaus tarjoaa kauppamerenkululle ja muulle vesiliikenteelle alusliikennepalveluja sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. Alusliikennepalvelusta käytetään kansainvälistä nimeä VTS. Suomessa alusliikennepalvelusta vastaavat VTS Finlandin kolme VTS-keskusta. Keskusten valvonta-alueet kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylän.

Kari Kauppinen