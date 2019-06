Ylen ohjelmassa välähdys Pistohiekan Jukolan viestistä vuodelta 1974

14.6.2019

Tänä viikonloppuna järjestetään Jukolan viesti Kangasalalla ja sen myötä Yle näyttää televisiossa ja verkossa ohjelman, jossa vilahtaa myös dokumenttipätkä vuoden 1974 Jukolasta Pistohiekalta.

Ohjelma nimi on Vaeltajat ja se kertoo pariskunnan, Liisa ja Tuomo Peltolan, tarinaa. Liisa on paremmin tunnettu nimellä Veijalainen. Hän voitti henkilökohtaisen ja viestin MM-kultaa 1970-luvulla.

Pistohiekan pätkän on kuvannut Antti Kilkki.

Ohjelma näkyy jo Yle Areenassa ja TV2 esittää sen lauantaina 15.6. kello 12.30 ja TV1 sunnuntaina 16.6. kello 10.05.

Puumalan muutaman sekunnin pätkä näkyy ohjelman seitsemännen ja kahdeksannen minuutin välissä.

Vaeltajat on tehty tänä vuonna ja se on 28 minuuttia pitkä. Ohjelman kuvaus kertoo seuraavaa: Kun kaksi entistä huippusuunnistajaa joutuu lumimyrskyn armoille Lapin erämaassa, he kohtaavat mahdottoman suunnistustehtävän: miten löytää perille, kun maata ei erota taivaasta?

Kun ohjelmaa etsii haulla Areenasta, kannattaa huomata, että haku löytää myös toisen samannimisen ohjelman, joka kertoo kaloista.

Kari Kauppinen