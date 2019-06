Maailmanlaajuisen Kawasaki-kerhon jäsenet kävivät Puumalassa, 118 motoristia satamassa

14.6.2019

Perjantaina puolenpäivän jälkeen Puumalan satamaan saapui 118 motoristia Mikkelin Visulahdesta, jossa on alkavana viikonloppuna maailmanlaajuisen Vulcan Ridersin tämän vuoden kokoontuminen. Kaikki pyörät ovat Kawasakeja. Vulcan on merkin mallinimi.

Puumalassa paikalla oli suomalaisten lisäksi runsaasti muun muassa ruotsalaisia ja saksalaisia sekä myös ainakin itävaltalaisia, italialaisia ja puolalaisia motoristeja.

-Halusimme näyttää lyhyellä ajalla palan kauneinta Suomea, kertoo raaseporilainen motoristi Thomas Berlin, joka kävi siltatornissa ylhäällä ihastelemassa Kirkonkylän maisemia.

Viime vuonna Vulcan Ridersin kokoontuminen oli Ranskassa, ja ensi vuonna Tsekeissä ja Slovakiassa.

Visulahdessa on paikalla 250-300 motoristia.

Kari Kauppinen