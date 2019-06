Niinipuu ja Sahanlahti valittiin ruokamatkailukilpailun finaaliin

10.6.2019

Valtakunnallisen ruokamatkailukilpailun finaaliin on valittu Okkolan lomamökit ja ravintola Niinipuu sekä Sahanlahti.

Finaalissa on lisäksi seitsemän muuta kohdetta tai kokonaisuutta.

Okkolan erikoisuus kilpailuun on emännän piirakkapaja, jossa leivotaan karjalan-, mustikka- ja puolukkapiirakoita maalaistalon tuvassa.

Sahanlahti on mukana teemalla, joka tunnetaan nimellä Saimaa Gastronomy -ruokaviikonloput. Kyse on neljän yrityksen yhteistyöverkostosta, jossa Sahanlahden lisäksi ovat mukana Hotelli Punkaharju, TeaHouse of Wehmais ja Tertin kartano.

Mukana oli 42 osallistujaa, joista yhdeksän valittiin finaaliin.

Kilpailun voittajat julkistetaan syyskuussa 2019.

Ruokamatkailuun liittyvät tarinat, paikallisuus ja puhtaus. Parhaimmillaan ruokamatkailutuote on osallistamista ja tekemistä, josta matkailija oppii jotain uutta ja tekee matkailutuotteen elämykselliseksi.

Ruokamatkailutarjontaa ovat matkailijoiden kohtaama paikallisuuteen ja tarinoihin perustuva maukas ravintola- ja kotiruokailu.

Siihen luetaan myös katuruoka, suomalaisen ruoan tekeminen ohjatusti, luonnonantimiin ja keräilyyn liittyvät ruokamatkailutuotteet sekä luonnossa ja kulttuuriympäristössä tapahtuva ruokailu.

Samoin erilaiset ruokamatkailuun liittyvät reitit ja tapahtumat, torit, kauppahallit, erikoismyymälät kuten juustolat, viinitilat sekä pienpanimot ja niiden ympärille rakennettu ohjelma kuuluvat tähän matkailumuotoon.

Ruokamatkailukilpailu liittyy Hungry for Finland (H4F) -ruokamatkailun tuotteistamishankkeeseen (EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahasto). Hanketta ja kilpailua koordinoi Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Kari Kauppinen