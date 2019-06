Jukka Jalosen kultajuhlat juhannuksena, myös MM-pokaali paikalla satamatorilla

7.6.2019

Puumalan kunta järjestää juhannuspäivänä, lauantaina 22.6., torijuhlan Suomen jääkiekkomaajoukkueen ja sen päävalmentajan Jukka Jalosen kunniaksi. Jalonen on Puumalan vapaa-ajan asukas ja viettää runsaasti aikaa Puumalassa erityisesti kesäisin.

Kultajuhlat järjestetään satamatorilla kello 13.

Jalosen mukana juhliin tulee nähtäväksi myös MM-pokaali ja kunta muistaa Jalosta tilaisuudessa.

-MM-joukkue teki ilmiömäistä työtä Slovakiassa, ja Jukan tapa johtaa joukkojaan on saanut ansaittua huomiota viime viikkoina. Kisoissa nähtiin, mitä kaikkea hyvällä yhteishengellä voidaan saavuttaa, ja tästä me kaikki voimme varmasti oppia jotain, sanoo kunnanjohtaja Matias Hilden.

-Jalonen on myös tuonut usein esiin Puumalan ja Saimaan merkityksen oman latautumisen ja vapaa-ajan kannalta, ja erityisesti siksi on mahtavaa, että saamme tällaisen tilaisuuden hänen kunniakseen järjestää, jatkaa Hilden.

Jaloselle toukokuussa voitettu maailmanmestaruus miesten tasolla oli jo toinen. Lisäksi hän on voittanut päävalmentajana kerran maailmanmestaruuden alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa.

Myös Jalosen kotikaupunki Riihimäki järjesti hänen kunniakseen kansanjuhlan.

Kari Kauppinen