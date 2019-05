Kaksi ennakkoäänestyspäivää jäljellä, Puumalan äänestysprosentti on 15,5

20.5.2019

Viiden ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän aikana Puumalassa kävi äänestämässä 297 henkilöä eli 15,5 prosenttia äänioikeutetuista, joita on 1 919.

Naisia äänestäneistä on 151 ja miehiä 146.

Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantain ja tiistain. Tuolloin voi äänestää kunnantalolla kello 9-17.

Ennakkoon voi äänestää myös muualla, missä tahansa äänestyspisteessä. Niissä äänestysajat voivat olla pidemmätkin.

Vaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 26. toukokuuta. Tuolloin voi äänestää kello 9-20 vain omalla äänestysalueellaan, joko Kirkonkylällä kunnantalolla tai Hurissalossa Hurissalon kylätalolla.

Vilkkaimmin Kaakkois-Suomen vaalipiirissä on äänestetty Enonkoskella, jossa äänestysprosentti on 17,8. Savonlinnakin on Puumalan edellä. Siellä äänestysprosentti on 15,9.

Vaalipiirinä on koko maa eli äänestäjä voi äänestää ketä tahansa ehdokasta.

Kari Kauppinen