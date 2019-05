16.5.2019 klo 6.40

Puumalassa äänestettiin europarlamenttivaalien ensimmäisenä ennakkoäänestyspäivänä keskiviikkona kaikista vilkkaimmin Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella.

Äänestämässä kävi 4,8 prosenttia äänioikeutetuista. Enonkoskella luku on sama.

Puumalassa on 1 919 äänioikeutettua.

Keskiviikkona äänestämässä kävi 93 henkilöä. Heistä 48 oli naisia ja 45 miehiä.

Koko vaalipiirin ensimmäisen ennakkoäänestyspäivän äänestysprosentti on 3,6.

Kari Kauppinen