Tulevaisuuden Pistohiekalla voi olla järvikylpylä ja persoonallinen metsämajahotelli

9.5.2019

Pistohiekan uskotaan olevan tulevaisuuden matkailualue Etelä-Savossa.

Puumalan kunnan, Metsähallituksen ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteistyönä syntynyt, kuluneen talven aikana työstetty, Pistohiekan konseptisuunnitelma esittelee Pistohiekan mahdollista tulevaisuutta hyvinvointimatkailun ja puurakentamisen alueena.

Pistohiekalle on suunniteltu muun muassa erityisen pienen mittakaavan glamping-majoitusrakentamista sekä saunomiseen painottuva ja korkealaatuista puuarkkitehtuuria edustava saunakylpylä.

Suunnitelman on toteuttanut puu- ja matkailurakentamiseen erikoistunut Studio Puisto Arkkitehdit Oy. Konseptisuunnitelmaa on kehitetty kevään 2019 aikana osana Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun Puurakes–hanketta. Kehittämistyötä on tehty monialaisissa työpajoissa, joissa syntyneistä ideoista ja ajatuksista asiantuntijat ovat työstäneet erilaisia luonto- ja hyvinvointimatkailun toimintoja sisältävän aluesuunnitelman.

Pistohiekan matkailuliiketoiminnan ja puurakentamisen konseptisuunnitelma julkaistiin tänään Mikkelissä, Puurakentamisen vaikutukset -seminaarin yhteydessä.