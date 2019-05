Norppa sai päähänsä lakin sijasta hikinauhan vapunaaton illassa

1.5.2019

Norppapuistossa pistettiin aattoiltana vappuperinteet uusiksi. Norpan päähän laskettiin ylioppilaslakin sijasta hikinauha, ja emänsä kyljessä köllöttävä kuuttikin sai omansa.

Lakitusvuorossa oli kesäkuun lopussa päättyvä Kunnon Puumala -hanke. Sen vetäjän Sanna Pölösen mielestä juhlan on oltava juhlijoidensa näköinen.

-Meillä on ollut ryhmissä villi meininki, siellä ei ole pönötetty. Joten hoidetaan tämä lakituskin liikunnallisesti, Pölönen totesi saatuaan hikinauhat lakitettavien päihin yhdessä hankkeen liikuntaryhmäläisen, Eilan, kanssa.

Puheiden sijasta vappu otettiin sillan katveen ilta-auringossa vastaan Queenin Don’t stop me now -biisin tahdissa jumpaten, ja runsaslukuinen yleisö tykkäsi.

-Ihme tyttö tuo Sanna, kun on innostanut meidät liikkumaan, kiittelivät muun muassa uuden harrastuksen löytäneet kuusikymppiset Eila ja Mirja.

Tiina Kukkonen

Jutussa oli aiemmin nimivirhe, eli Sanna Pölösen kanssa norppaa lakitti Kunnon Puumala -hankkeen liikuntaryhmäläinen Eila, ei vapaa-aikasihteeri Virpi Tuovinen.