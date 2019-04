26.4.2019

Maakunnan tämän kevään ensimmäinen laajamittainen maastopalo sammutettiin eilen torstaina Pertunmaalla, kun Kuortissa paloi noin neljän hehtaarin kokoinen maastoalue.

Etelä-Savon Pelastuslaitos muistuttaa, että maasto on nyt erittäin kuivaa. Etelä-Savossa on voimassa ruohikkopalovaroitus ja avotulen tekeminen on kiellettyä ja rangaistavaa.