14.4.2019 klo 23.25

Matias Hilden (kesk.) jäi valitsematta eduskuntaan. Tulos oli hyvä, mutta ei riittävä.

Kun 97 prosenttia äänistä on laskettu, Hildenillä on 4 036 ääntä. Varasija on 70 äänen päässä.

Kari Kauppinen