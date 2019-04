Matias Hilden jäämässä ulos eduskunnasta

11.4.2019 klo 22.10

Matias Hilden (kesk.) ei ole tulossa valituksi eduskuntaan.

Hildenin edellä on toinenkin Keskustan ehdokas, Markku Pakkanen. Hänet Hildenin pitäisi ohittaa. Kun 79 prosenttia äänistä on laskettu, eroa on 234 ääntä.

Lisäksi Keskustan pitäisi napata Kaakkois-Suomesta vielä lisäpaikka, mikäli Hilden mielii eduskuntaan. Nyt Keskustalla on kolme ehdokasta menossa läpi. Päättyneellä istuntokaudella puolueella oli viisi paikkaa.

Ääniä voisi vielä tulla isommasti Imatralta ja Lappeenrannasta, jossa ääniä on laskettu vasta 68 prosenttia ja 78 prosenttia. Toisaalta Imatralla Keskusta ei pärjää.

Kari Kauppinen