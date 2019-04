10.4.2019 klo 9.30

Rekka on jäänyt ylämäkeen erittäin vaarallisessa paikassa Ryhäläntiellä viisi kilometriä Kantatie 62:lta Sulkavan suuntaan.

Rekka on omalla ajokaistallaan ja vain toinen kaista on käytössä.

Jos rekkaa lähtee ohittamaan, pitää olla erittäin varovainen vastaantulijoiden varalta, jotka eivät myöskään näe rekkaa kovin etäältä nyppylän ja mutkan takia.

Paikalla on varoituskolmiot molemmin puolin tietä ennen rekan kohtaamista.

Kari Kauppinen