9.4.2019

Kantatiellä 62 (Lietvedentie) on ollut aamun aikana useita kymmeniä puita kallellaan tielle päin lumen painosta. Märän lumen taivuttamia puita on etenkin välillä Hauhala/Väätämö-Sahanlahti. Myös muutamia puita on kaatunut tielle.

Pelastuslaitos varoittaa liikennettä ja raivaa kaatuneiden puiden latvuksia pois tieltä. Tien ylläpitäjälle on ilmoitettu asiasta. Pelastuslaitos toivoo autoilijoilta varovaisuutta kyseisellä tieosuudella, sillä puita saattaa kaatua lisää.