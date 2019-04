Puumalassa on äänestetty maan neljänneksi vilkkaimmin

7.4.2019

Puumala on Suomen aktiivisimpia eduskuntavaalien ennakkoäänestyskuntia.

Sunnuntain eli viidennen äänestyspäivän jälkeen Puumalan äänestysprosentti on 32,4. Se on neljänneksi korkein luku koko maassa.

Puumalassa on 1 925 äänioikeutettua ja heistä on äänensä antanut 624. Heistä naisia on 326 ja miehiä 298.

Koko maan aktiivisin kunta on Lestijärvi, jossa äänestysprosentti on sunnuntain jälkeen 40,0. Sen jälkeen tulevat Kaskinen (35,8) ja Kankaanpää (33,0).

Ennakkoäänestys jatkuu vielä maanantain ja tiistain ajan kello 9-17 kunnantalolla. Varsinainen vaalipäivä on ensi sunnuntai 14. huhtikuuta. Uudet kansanedustajat ovat selvillä tuolloin sunnuntai-iltana noin klo 21-23 välillä.

Kari Kauppinen