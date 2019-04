4.4.2019

Eduskuntavaalien toisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen Puumalassa on käynyt äänestämässä jo 330 äänioikeutettua (17,1 prosenttia). Naiset ovat olleet hieman miehiä aktiivisempia äänestäjiä. Vaalikopissa on käynyt tähän mennessä 176 naista ja 154 miestä. Äänioikeutettuja Puumalassa on yhteensä 1925.

Koko Kaakkois-Suomen vaalipiirin alueella ennakkoäänestysmahdollisuutta on käyttänyt tähän mennessä 42 746 äänioikeutettua (11,8 prosenttia).