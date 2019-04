Puumalan Saaristoreitti ja Saimaa gastronomy mukana saaristomatkailua edistävässä kampanjassa

3.4.2019

Puumalan saaristoreitti ja Saimaa gastronomy on valittu mukaan maa- ja metsätalousministeriön 100 syytä matkailla Suomessa -kampanjaan.

Kampanjaan on valittu mukaan kokonaisuudeksi 18 erilaista kohdetta sekä tapahtumakoosteita kalamarkkinoista musiikki- ja taidetapahtumiin. Kokonaisuudella pyritään tukemaan ja edistämään saaristomatkailua. Valinnat on tehty siten, että kohteiden maantieteellinen kattavuus on hyvä, ja että kohteet muodostavat toisiaan täydentävän kokonaisuuden.

Mukaan on listattu kohteet esimerkiksi majakkaretkiä varten sekä Suomen hienoimmat risteilyreitit.

Listalta löytyy myös saaristokohteet aktiiviselle liikkujalle. Puumalan saaristoreitti on yksi näistä viidestä kohteesta.

Saariston makuja maistellaan eri lähiruokakohteissa. Saimaa gastronomy on listattu mukaan tähän osioon.