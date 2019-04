Kunnantalon katolle suunnitellaan puolukannäköinen monikäyttörakennus

1.4.2019

Puumalan kunta kilpailuttaa kevään aikana yrittäjän uusimpaan innovaatioonsa. Kunnantalon katolle tulee puolukannäköinen tila. Moneen käyttöön suunniteltua rakennusta voi käyttää muun muassa etätyöpisteenä, pikkukahvilana ja näyttelytilana. Siihen tulee myös turisteille majoituspaikkoja satunnaisiksi öiksi. Myös kunnantalossa oleva matkailuneuvonta muuttaa kattokerrokseen.

Puolukanpunaisen rakennelman sivuilla on pienet lentokoneikkunat, mutta kattorakennelma on pelkkää ikkunaa, sillä ajatus on markkinoida jättipuolukkaa myös Visit Saimaa -hankkeessa siten, että puolukkaan tulee myös muutama liikuteltava sänky, jotta siinä voi yöpyä sekä katsella tähtiä ja mahdollisesti jopa revontulia.

Juurikin pimeys ja tähdet ovat Saimaalle haviteltujen aasialaisten ja keskieurooppalaisten turistien suosiossa, sillä osa heistä ei ole koskaan esimerkiksi nähnyt tähtiä ilmansaasteiden ja valosaasteen takia. Monet matkailijat tykkäävät lähteä myös opastetuille marjastusretkille metsään.

Lappeenrantaan useammasta Euroopan kaupungista lentävä Ryanair on hankkeen tiimoilta kunnan uusi yhteistyökumppani, sillä sen Suomeen lentävien koneiden peräsimiin maalataan myös puolukoita vielä määrittelemättömän mainosiskulauseen oheen.

Kuntalaiset ja vapaa-ajan asukkaat voivat osallistua mainostekstin suunnitteluun lähettämällä sellaisen lehden toimitukseen: toimitus@puumalalehti.fi tai numeroon 040 1386 332 tekstarin tai WhatsApp-viestin. Toimituksen mielestä paras mainosteksti palkitaan.

Puumalan kunta satsaa Suomen oloissa ainutlaatuisen ratkaisun suunnitteluun 75 000 euroa. Suunnittelun tekee erikoisiin rakennushankkeisiin keskittynyt luovien alojen konsultti- ja insinööritoimisto, englantilainen Mr. Lingonberry & Sons.

Päätös suunnittelusta tehtiin kunnanjohtajan nurkkahuoneessa, sillä ratkaisulla oli kiire juuri brittiläisen suunnittelutoimiston takia, koska brexit. Mikäli Britannia ehtisi erota Euroopan Unionista ennen suunnittelun käynnistymistä, suunnittelu maksaisi erilaisten verojen ja tullimaksujen takia noin kolme kertaa enemmän. Hyväksyntä kunnanjohtajan muutaman kymppitonnin otto-oikeudelle haetaan jälkikäteen luottamushenkilöiltä.

Ryanair-yhteistyö maksaa kunnalle noin 100 000 euroa, mutta sen lasketaan tulevan moninkertaisesti takaisin.

Kunnan kassaan ei vajetta kuitenkaan synny, sillä viime vuoden tilinpäätös näytti 1,7 miljoonaa euroa plussaa, kuten Puumala-lehti viime viikolla kertoi.

Päätös uudenlaisesta rakennuksesta liittyy kunnantalon edustan nimeämiseen Puolukkatoriksi. Kunnanhallitus siunasi hyvinvointilautakunnan esityksen viikko sitten maanantaina kokouksessaan.

Päätöksen yhteydessä suunniteltiin erilaisia puolukkaan liittyviä tapahtumia ja tämä idea on kunnan avaus keskusteluun.

Puolukkarakennuksesta odotetaan ensi kesälle suurta vetonaulaa. Se on tarkoitus avata kesäkuussa kesän avaustapahtuman yhteydessä lauantaina 8. kesäkuuta. Rakennuksen suunnittelu on tarkoitus valmistua huhtikuussa, se rakennetaan toukokuun aikana ja tuodaan paikalleen erikoiskuljetuksella kesäkuun alussa.

Kari Kauppinen