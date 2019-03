Viikon luontoääni: Taigametsän sankari

Viikon 13 luontoääni Yleisradiossa ja Yle Areenassa

Käpylintuja on kuvattu termillä taigametsän sankarit. Se johtuu lintujen elintavoista: ne pesivät jo lopputalvesta hyytävissä oloissa ja vaeltavat sitten tuhansia kilometrejä ruokansa perässä. Kirjosiipikäpylintu on taigan sankari, koska se on kotimaisia iso- ja pikkukäpylintuja itäisempi laji, joka syö myös lehtikuusen siemeniä. Suomen pieni pesimäkanta majailee pohjoisen itärajan tuntumassa.

Lintuatlastutkimuksen mukaan lajista on tehty aniharvoja pesimäaikaisia havaintoja Etelä-Savossa. 2000-luvulla kirjosiipikäpylintuja on nähty vaelluksella Puumalan Kotiniemessä.

Käpylintujen aikaisen pesinnän syy on havupuiden siemensato. Kallisarvoiset kuusen ja männyn siemenet eivät saa varista kävyistä ennen kuin poikaset on ruokittu täysikasvuisiksi.

Kun linnun ravinto on yhden lähteen varassa, lajin täytyy erikoistua. Käpylintujen ristinokka sopii käpysuomujen aukaisemiseen, ruoansulatus siemenmassan tuottamiseen. Sitä varten käpylinnut käyttävät hiekanjyviä mahansa jauhinkivinä.

Erikoisuus on myös ristinokan pesä, joka on lämmöneristyksen ihme. Käpylintujen sankaruus ulottuu myös kotipiiriin, sillä joskus emot pitävät poikaset lämpiminä yli 20 asteen pakkasessa.

Markku Paakkinen