HurissaloTalon nimi muuttui: Nyt se on Hurissalon kylätalo

27.3.2019

Hurissalon kyläyhdistys on päättänyt muuttaa Hurissalon entisen koulurakennuksen nimen Hurissalon kylätaloksi. Tähän asti talo on tunnettu HurissaloTalona.

Nimenmuutos liittyy Hurissalon niin sanotussa tulevaisuusseminaarissa esille tuotuun ajatukseen, että nimi voitaisiin muuttaa, jolloin se kuvaisi myös talon uutta alkua omistajuusjärjestelyjen jälkeen. Maanmittauslaitos teki talon omistusjaon pitkien riitojen ja talon hallinnon halvaantumisen jälkeen.

Nimenmuutoksesta päätettiin yksimielisesti yhdistyksen vuosikokouksessa, jossa asian otti esiin Unto Hämäläinen. Hän oli esittänyt samaa tulevaisuusseminaarissa.

-On hieno asia, että nimiehdotus tuli kyläläisiltä, kertoo Hurissalon Harrastajateatterin puheenjohtaja Niina Väisänen.

Kylätalon omistavat kyläyhdistys ja harrastajateatteri.

Kari Kauppinen