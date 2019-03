Pieni mutta peloton peto

20.3.2019

Viikon 12 luontoääni Yleisradiossa

Suomen pienin petolintu varpuspöllö on lintujen ruokkijalle sekä ilon että surun aihe. Luonnossa toisen kuolema on toisen elämä, joten varpuspöllön nappaama tiainen on osanen luonnon kiertokulkua.

Kun on taitava saalistaja, mikään ei riitä. Joskus varpuspöllö yltyy varastoimaan kymmeniä pikkulintuja ja myyriä pönttöön. Usein osa niistä jää syömättä.

Hurjat iskut koituvat joskus pedon kohtaloksi. Varpuspöllö saattaa teloa itsensä pensasaidan piikkeihin tai lentää päin ikkunaa, josta heijastuu kaunis maisema.

Varpuspöllö on tänä talvena tavattu pari kertaa Karkian kylän ruokintapaikalla. Kun pesimäaika pian koittaa, pöllöt siirtyvät pesimään metsän uumeniin. Lintuatlastutkimuksen mukaan varpuspöllö on pesinyt varmuudella kolmessa Puumalan eteläosan 10×10 kilometrin tutkimusruudussa. Muualtakin on pesimäaikaisia havaintoja.

Alun perin varpuspöllö on vanhojen kuusivaltaisten metsien laji, joka pesii tikankoloissa. Varpuspöllön pöntöt ovat kuitenkin lisänneet lajin kantaa monenlaisissa metsissä. Kantaan vaikuttaa myös pikkunisäkkäiden runsaus.

Markku Paakkinen