27.2.2019

Puumalassa lääkärinä oleva Vakhob Kalonov jättää kunnan ja siirtyy muualle maaliskuun lopulla.

Puumalan terveysasemalle on haussa uusi lääkäri.

Ennen kuin päivittäin Puumalassa toimiva lääkäri saadaan uudelleen terveysasemalle, Puumalassa toimii kaksi eri lääkäriä kahtena viikonpäivänä viikossa. Toisena päivänä molemmat lääkärit ovat Puumalassa yhtä aikaa, toisena päivänä paikalla on yksi lääkäri. Käytännössä viikossa Puumalassa on siis kolmen päivän työpanos.

Kari Kauppinen