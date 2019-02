Matias Hilden ja Maiju Hallivuo saivat pojan

21.2.2019

Virkavapaalla oleva kunnanjohtaja Matias Hilden ja puolisonsa Maiju Hallivuo ovat saaneet pojan.

Lapsi syntyi tiistai-iltana.

Hilden kertoo Facebook-päivityksessään, että kulunut viikko on ollut tunteiden vuoristorataa, sillä poika joutui syntymänsä jälkeen vauvateholle, mutta nyt tilanne on jo paljon parempi ja vauva on samassa huoneessa vanhempiensa kanssa.

Hilden kirjoittaa, että maitokin jo pojalle maistuu.

-Suuri kiitos jo kaikista saamistamme onnitteluista. Isoin kiitos Mikkelin keskussairaalan synnytysosaston ja vauvatehon upealle henkilökunnalle, kiittää Hilden päivityksessään.

Kari Kauppinen