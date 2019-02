Nurmes vajosi osin upoksiin

14.2.2019 klo 8.10

Puumalan satamassa suuri noin 25-metrinen teräsalus, Nurmes, on keskiviikon ja torstain välisen yön aikana vajonnut osittain upoksiin.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Eero Aho sanoo, että uppoamisen syy ei toistaiseksi ole tiedossa.

-Mikään jää tai lumikuorma ei tuollaista alusta hetkauta.

Aho arvelee aiempien tapausten perusteella, että sään jatkuva pakastuminen ja lauhtuminen on aiheuttanut uppoamisen.

-Esineet laajenevat ja supistuvat tällaisessa ja sieltä on saattanut mennä jokin venttiili tai potkurin akseli, ja sieltä välistä on vuoto päässyt tapahtumaan, sanoo Aho.

Pelastuslaitos levittää aluksen ympärille öljyntorjuntapuomia aamusta öljyvahingon estämiseksi.

Havainnon tapahtuneesta teki aikaisin torstaiaamuna pelastuslaitoksen aluksia tarkastamaan lähtenyt palomies.

Kari Kauppinen