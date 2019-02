Sahanlahden kokki Markus Kaihola Luomukokki-kisan semifinaaliin

12.2.2019

Markus Kaihola on valittu kuuden parhaan joukkoon Luomukokki-kilpailussa.

Kilpailu järjestetään Fastfood & Cafe & Ravintola -messuilla Helsingissä 6.-7. maaliskuuta.

Kilpailun tavoitteena on lisätä keittiöammattilaisten tietämystä kestävästä gastronomiasta ja luomusta.

Luomukokki-kilpailun semifinaaliin valittiin reseptikilpailun perusteella kuusi keittiömestaria.

Kilpailijoiden tehtävänä oli suunnitella luomukasvisruoka-annos kymmenelle hengelle.

Semifinaaleista finaaleihin pääsee kolme parasta kilpailijaa.

Reseptikilpailun tuomarit painottivat semifinalistien valinnassa annoksen raaka-aineiden yhteensopivuutta ja makujen harmoniaa. Kaikkien semifinalistien annoksissa oli käytetty luomutuotteita monipuolisesti.

Kilpailussa arvioidaan luomuruoan valmistusprosessia, esillepanoa, makua sekä kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja.

-Kilpailijoilta toivotaan innovatiivisuutta, mutta myös gastronomisesti klassiset periaatteet on hyvä hallita, kiteyttää kilpailun johtaja Sampo Kantele.

-Luomukokin tulisi osata edistää luomuruoan näkyvyyttä sekä kestävää kehitystä. Arvioimme myös motivaatiota tähän.

Vuoden Luomukokki -kilpailun järjestävät EkoCentria, Liiketalousopisto Perho ja Pro Luomu ry. Kilpailun pääyhteistyökumppanit ovat Easyfairs Finland, Metos Oy Ab ja Valio. Mukana tukemassa kilpailua myös Långvikin kylpylä- ja kokoushotelli, Roll Foods ja Tamminen.

Asiasta uutisoi Maaseutukuriirin verkkosivusto.

Kari Kauppinen