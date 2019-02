Tykkylumisessa metsässä liikkumista kannattaa välttää

1.2.2019

Etelä-Savon pelastuslaitos varoittaa, että sen toimialueella on kertynyt puihin runsaasti tykkylunta, joka voi aiheuttaa vaaran metsässä liikkujalle.



Puihin kasaantunut lumikuorma on katkonut puita teille ja sähkölinjoille. Tykkylumen aiheuttamilta henkilövahingoilta on kuitenkin toistaiseksi vältytty.



-Asiaan ei ole luvassa helpotusta, koska vallitsevien sääennusteiden valossa lumikuorman arvioidaan kasvavan. Viikonlopulle on ennustettu kaksi lumisadejaksoa, joista toinen ajoittuu sunnuntaille ja toinen maanantaille, toteaa palomestari Eero Aho.



Pelastuslaitos kehottaa välttämään liikkumista tykkylumisessa metsässä korkealta putoilevien oksien vuoksi.

-Puun oksa tai kokonainen latva voi pudota yllättäen ja ääneti, muodostaen jopa hengenvaaran metsässä kulkijalle.



Lisäksi pelastuslaitos pyytää kansalaisia huomioimaan, että paikoitellen lumen vuoksi kapeaksi käyneillä teillä on aina kyettävä operoimaan myös suurikokoisilla pelastusajoneuvoilla. Tämä tulee huomioida omaa ajoneuvoa pysäköidessä. Samoin esimerkiksi kerrostalojen yhteydessä olevien pelastusteiden on oltava aina kulkuvapaat.



Puihin kasaantunut tykkylumi on aiheuttanut harmaita hiuksia Etelä-Savon pelastuslaitokselle.