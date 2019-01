Puumalan saaristoreitti on Vuoden urheiluteko

25.1.2019

Puumalan saaristoreitti palkittiin Etelä-Savon Urheilugaalassa Vuoden urheiluteoksi. Perusteluissa todettiin, että saaristoreitti on pienen kunnan yhteinen ponnistus, joka liikuttaa pyöräilijöitä ja matkailijoita Suomesta sekä maailmalta.

Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuva kommentoi tuoreeltaan, että saaristoreitti on hieno yhteisponnistus, jonka kehitysvaiheet ovat ilmeisen pitkät ja monimuotoiset.

-Saaristoreitti ei olisi mahdollistunut ilman kunnan, pelastuslaitoksen, yritysten ja alueen asukkaiden yhteistyötä. Jo viime keväänä maa- ja metsätalousministeriö nosti Puumalan saaristoreitin saaristo- ja venematkailun hyväksi tuotteeksi.

-Saaristoreitti on saanut kahtena ensimmäisenä vuonna liikkeelle jo 2600 liikkujaa, se on tuonut kunnalle positiivista mainosta ja mikä tärkeintä, tarjonnut ihmisille elämyksiä. Kiitokset etenkin lauttureille. He ovat tehneet työtä rakkaudesta lajiin.