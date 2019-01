21.1.2019

Olavi Kietäväinen kuvasi maanantaiaamun kuunpimennyksen ja hyvin kuvasikin, mikä ei sinällään ole tietystikään uutinen. Kuvassa Kuu näkyy paremmin kuin monen silmään taivaalla.

Kuva on otettu kello 6.48.

Kuva on rajattu suuremmasta otoksesta ja sen terävyyttä on hieman korjattu.

