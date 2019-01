16.1.2019

16.1. lehdessä on ajatusvirhe. Kirkkovaltuuston kokouksessa kertovassa jutussa on valtuuston varapuheenjohtaja nimetty kuvatekstissä puheenjohtajaksi ja samoin kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja on nimetty puheenjohtajaksi.

