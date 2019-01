Puumala-lehti ilmestyi jo tänään, vuoden ensimmäinen numero näkyy kaikille verkossa

9.1.2019

Puumala-lehti ilmestyy tästä viikosta alkaen keskiviikkoisin.

Lehti on ilmestynyt perustamisestaan vuodesta 1954 alkaen torstaisin, mutta ilmestymispäivää muutettiin, jotta lehti ehtisi julkaisuviikolla etätilaajille eli Puumalan ulkopuolisille tilaajille.

Jatkuvien myöhästelyjen syy on Posti, joka ei kykene edes sopimuksen mukaiseen jakeluun, sillä osalle lehti on tullut paikoin vasta ilmestymisviikkoa seuraavana maanantaina tai jopa myöhemmin. Sopimuksen mukaan lehti jaetaan etäjakelussa päivä sen ilmestymisen jälkeen eli uuteenvuoteen asti se jaettiin perjantaisin. Sama sopimus on voimassa kaikilla paikallis- ja sanomalehdillä.

Tästä viikosta alkaen lehti jaetaan Puumalan kirkonkylällä varhaisjakeluna keskiviikkoaamuisin ja muualla Puumalassa ja lähialueilla sen pitäisi tulla kirjepostissa keskiviikkona.

Etäjakelussa eli kauempana Puumalasta lehden pitäisi tulla kotiin viimeistään torstaina.

Mikäli lehti ei tule torstaina, pyydämme ilmoittamaan asiasta päätoimittaja Kari Kauppiselle, jotta voimme reklamoida kaikista sopimusrikkomuksista Postia. Yhteystiedot ovat kari.kauppinen@puumalalehti.fi ja 040 1386 332. Myös WhatsApp toimii.

Vuoden ensimmäinen numero näkyy verkossa kaikille ilmaiseksi. Voit tilata oman lehtesi verkkosivujen kautta sivun yläpalkissa olevan Puumala-lehti-linkin kautta.

Kari Kauppinen