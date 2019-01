Vs. kunnanjohtaja Niina Kuuvan uudenvuodenpuhe kokonaisuudessaan satamasta 31.12.2018

1.1.2019

Hyvät puumalalaiset ja Puumalan ystävät,

Tervetuloa vastaanottamaan vuotta 2019 talvellakin kauniiseen Puumalan satamaan ja virran varrelle. Puumalansalmi muistuttaa meitä ainaisesta liikkeestä. Liikkeestä, joka ei pysähdy pakkasella tai myrskyllä.

Voimakkaassa liikkeessä on myös yhteiskuntamme, joka elää nyt historiallista muutoskautta. Voisi kuvata, että olemme eräänlaisessa välitilassa, matkalla kohti uutta.

Mutta jos hetken miettisimme, mitä jäi mieleen vuodesta 2018?

Päällimmäisenä mieleen jäi keskustelu ilmastonmuutoksesta, sen vaikutuksista ja kädenvääntö toimenpiteistä ilmastonmuutoksen hidastamiseksi. Kuitenkin ensimmäistä kertaa tuntui siltä, että tilannekuva ilmastonmuutoksesta oli lähempänä toisiaan eri osapuolilla.

Toinen mieleenpainuva asia on Suomen talous- ja työllisyystilanteen parantuminen. Tämä näkyi ja näkyy myös Puumalassa. Esimerkiksi lokakuussa 2018 kunnassa oli 22 prosenttia vähemmän työttömiä työnhakijoita kuin vuotta aikaisemmin.

Kolmantena mielessä oli väestökehitys, joka on mielestäni ehkä tärkein pitkän aikavälin kestävyyden mittari. Vaikka Puumalassa syntyvyys on alhainen, olemme siinä mielessä poikkeus, että väestökatoa paikkaa muuttovoitto. Tämä näkyy myös peruskouluikäisissä. Ajattelen, että realismia voisi olla tavoitella sitä, että ikäluokkamme uusiutuisi sen verran, että pystyisimme järjestämään laadukkaasti peruskoulun.

Työllisten määrän väheneminen on toinen alhaisesta syntyvyydestä koituva haaste. Tähän tarvitsemme strategista kumppanuutta ja tarpeisiimme räätälöityjä kasvupolkuja etenkin ammatillisten oppilaitosten ja yritysten kanssa.

Hyvät kuulijat,

Puumala lähtee vuoteen 2019 hyvästä taloudellisesta tilanteesta. Takana on monta ylijäämäistä vuotta. Kunta on pystynyt toteuttamaan peruspalveluita laadukkaasti sekä investoimaan monipuolisesti. Uutta velkaa ei ole tarvinnut ottaa ja vanhoja lainoja on pystytty lyhentämään suunnitelmallisesti. Miettikää lähiympäristömme kuntia – tämä ei ole mikään itsestäänselvyys.

Positiivinen talouskehitys on monen asian summa, mutta se on edellyttänyt kuntamme luottamushenkilöiltä, henkilöstöltä ja kunnanjohdolta malttia ja talouskuria.

Vuonna 2018 valmistui Keskustien peruskorjaus ja paloasema sai ekologisemman lämmitysjärjestelmän. Kunta satsasi myös muun muassa liikunnan edistämiseen esimerkiksi kuntosalin laajennuksella ja reitistöjä kehittämällä. Esimerkillinen yhteisponnistus oli lokakuussa avatut kuntoportaat.

Puumalan kulttuurielämä rikastui, kun elokuvateatteri aukaisi ovensa yhtenäiskoulun auditoriossa. Puumala pääsi mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin ja lapsiperheiden etuudet täydentyivät kotihoidontuen kuntalisällä.

Puumalan saaristoreitti nousi valtakunnallisesti merkittäväksi matkailukohteeksi ja tulevaisuuden odotukset reitille ovat korkeat. Sosiaali- ja terveyspalvelut toimivat hyvin, vaikkakin loppuvuonna henkilöstövaje on vaivannut sosiaalitoimen puolella. Kiitos Essoten Puumalan henkilökunnalle elintärkeästä työstä kuntalaisten eteen.

Kuntaa myös palkittiin. Toukokuussa kunta palkittiin Etelä-Savon yritysystävällisimpänä kuntana Suomen yrittäjien järjestämässä kunnallisjohdon seminaarissa. Loppuvuonna maakuntaliitto kumppaneineen myönsi Puumalan kunnalle Maakunnan parhaat -palkinnon etenkin matkailun, vapaa-ajan asumisen ja luontomatkailun kehittämisestä. Kummankin palkinnon takana on vuosien yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Hyvät kuulijat,

Viittasin puheeni alussa Puumalansalmeen, sen ainaiseen liikkeeseen sekä yhteiskuntamme murrosaikaan. Vuonna 2019 valmistaudumme jälleen ja yhä uudelleen maakunta- ja sote-uudistukseen.

Jo nyt kunnan toiminnassa on näkynyt selkeämpi asemoituminen tulevaisuuden kunnan tehtäviin sivistyskuntana, elinvoimakuntana ja hyvinvointia edistävänä kuntana. Yhä tärkeämpää tulevaisuuden kunnalle on myös ihmisten osallisuus kunnan kehittämisessä.

Tulevan vuoden isoja kehittämiskokonaisuuksia ovat etenkin Saimaa Geopark -statuksen saaminen, Pistohiekan kehittäminen, Unicefin Lapsiystävällinen kunta -mallin toteuttaminen sekä jäteaseman rakentaminen uudenaikaiseksi ja ympäristöystävälliseksi.

Budjetissamme on varattu määräraha myös kuntalaisten osallistamiseen niin sanotun osallistavan budjetoinnin kautta.

Yhdessä Essoten kanssa haluamme panostaa puolestaan ennaltaehkäiseviin palveluihin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen hyvätasoisena ja niiden kehittäminen tulee vaatimaan edelleen vahvaa edunvalvontaa.

Vuonna 2019 jatkamme vajaa vuosi sitten hyväksytyn kuntastrategiamme ja sen tavoitteiden toteuttamista. Tekemisen keskiössä ovat Saimaa, yrittäjyys, lapsiperheet, laatuasuminen ja hyvinvointi.

Sijaintimme on keskellä Saimaata, kansainvälisen vesiväylän varrella ja itärajan läheisyydessä. Saimaan matkailun selkeä kasvunäkymä on hyödynnettävissä siis etenkin Puumalassa. Viimeisimmät tilastot kertovat myös venäläisten matkailijoiden määrän elpymisestä. Matkailun kasvulla on positiiviset seurannaisvaikutukset myös muille toimialoille.

Hyvät puumalalaiset ja Puumalan ystävät,

Lopulta kyse on tulevaisuuden uskosta ja sen luomisesta. Siinä meillä jokaisella on oma roolimme. Haluan, että jokainen puumalalainen ja meidän tuhannet vapaa-ajan asukkaat voisivat kokea olevansa yhä vahvemmin mukana kunnan kehittämisessä. Me kelpaamme juuri tällaisina ja pystymme yhdessä mihin vaan.

Kiitos kaikille tästä vuodesta ja onnea, voimia ja menestystä vuodelle 2019!