Rakettimyynti alkoi

27.12.2018

Ydinlatauksia, jytinää, kipinäsuihkua, rakkauden tulia ja taivaan salamointia.

Ilotulitteiden myynti alkoi tapaninpäivänä ja rakettikuvastojen sivuilla luvataan kaikkea tällaista juhlahumua ja räiskettä uuden vuoden viettoon. Puumalassa ainoa luvanvarainen rakettimyyjä on Väri- ja Vapaa-aika Tiusanen Oy.

Ennen kuin yrittäjä Ilkka Tiusanen esittelee rakettivalikoimaa, hän muistaa valistaa suojalasien tärkeydestä, joita on myytävänä sekä aikuisille että lapsille.

-Suojalaseja pitäisi käyttää aina. Kyllä niitä ostetaan, mutta suurin osa asiakkaista toteaa, että sellaiset on jo kotona. Totta kai suojalaseja kotoa löytyykin, mutta iso osa jättää kuitenkin käyttämättä, kun niitä tarvitaan.

Ilotulitteiden laaja kirjo sisältää patoja ja raketteja sekä erilaisia pikkupommeja ja rätiseviä tulisuihkuja.

-Ilotulitteiden ampumiseen käytetään nykyisin paljon tällaisia patasysteemejä. Eli rakettien ammuntaan on yksi sytytys, josta lähtee useampi laukaus. Esimerkiksi tällaisen patasarjan toiminta-aika on 50 sekuntia ja se on jo aika näyttävä, Tiusanen esittelee sadan laukauksen extremepakettia.

Ilotulitteiden myynti on luvanvaraista toimintaa ja myyntiluvan saadakseen täytyy käydä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) koulutus.

Ilkka Tiusanen sanoo, että asiakkaat käyttävät rahaa uuden vuoden raketteihin parista kympistä ylöspäin.

-Suurin yksityishenkilön tekemä satsaus on ollut 400 euroa.

Tulitteiden luovutusikä on 18 vuotta.

Parhaiten uudenvuoden vietto sujuu, kun rakettien ja pommien kanssa muistaa noudattaa turvallisuutta.

-Käytä suojalaseja. Älä ammu talon vieressä, äläkä naapuriin päin, jotta naapurisopu säilyy. Muista noudattaa ohjeita ja suuntaa lentävät raketit ylöspäin, etteivät ne lähde kulkemaan tietä pitkin, Ilkka Tiusanen ohjeistaa.

Hanna-Mari Tyrväinen