19.12.2018

Niinisaaren Kontisilla on kiva jouluperinne, joka on kestänyt jo lähes 40 vuotta. Teuvo Kontinen sisaruksineen ja perheenjäsenineen ovat koonneet joka joulu perhelehden, joka on hauska tapa viestiä toisille kuluneen vuoden tapahtumista.

Mistä idea sai alkunsa ja millaisia asioita lehden sivuille yleensä laitetaan?

Nämä asiat selviävät tänään ilmestyneestä Puumala-lehdestä.