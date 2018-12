Juhlapuhuja Laura Pitkonen itsenäisyyspäivänjuhlassa: ”Tahtoa, puhdasta rohkeutta ja lähimmäisen rakkautta tarvitaan”

6.12.2018

Puumalan itsenäisyyspäivänjuhlassa juhlapuheen piti kunnanhallituksen jäsen Laura Pitkonen. Hän nosti kolmekymppisenä esiin sen, että sodan kokemukset etääntyvät, mitä enemmän aika kuluu, mutta se ei saa tarkoittaa sitä, että kiitos ja kunnioitus katoavat.

-Olen itse sukupolvea, jonka isovanhemmat olivat vasta pieniä lapsia sodan syttyessä, sanoi Pitkonen.

-Olen ensimmäisiä sukupolvia, joissa kokemukset ja kertomukset eivät ole enää kuultavissa sodassa mukana olleilta sukulaisilta.

Pitkonen totesi, että Veteraanin iltahuudon viestiä pitää kuljettaa eteenpäin.

-Veteraanin iltahuudossa pyydetään taltioimaan ja välittämään sanomaa sukupolvelta seuraavalle. Ja sitä me lupaamme vaalia, niin arjessa kuin näin joulukuun kuudentenakin. Lupaamme pysähtyä kiittämään asioista, joita itsenäinen Suomi on meille mahdollistanut.

-Tein itse niin muutama ilta sitten, kun ihailin tytärtäni piirtämässä siniristilippua.

Pitkosen tytär oli mukana pitämässä juhlapuhetta, kun muu perhe kuunteli sitä kirkonpenkissä.

-Kuinka kiitollisia saammekaan olla teille sotiemme veteraaneille ja sankarivainajille, että meillä on muun muassa koulut, joissa kasvatetaan omalla kielellämme ja oman lippumme liehuessa uusia pieniä suomalaisia, jatkoi Pitkonen.

-On niin vaikeaa edes kuvitella, miltä on tuntunut, kun isät ja pojat, veljet ja enot, ovat lähteneet puolustamaan kotiaan. Ja mitä voimia on vaadittu kotona selviytymiseen, kun samalla on joutunut pelkäämään rakkaidensa puolesta.

LAURA Pitkonen toivoo nuoremmillekin sukupolville sitä jotakin, mitä sodissa taistelleilla ja sen jälkeisillä sukupolvilla on ollut.

-Samalla rohkeudella ja sinnikkyydellä kuin millä edeltävät sukupolvet ovat Suomea rakentaneet, meidän täytyy vähentää suomalaisten erisyistä pahoinvointia. Suomessa tarvitaan toimia erityisesti terveyden edistämiseen, työttömyyteen, eriarvoistumiseen ja yksinäisyyteen.

-Emme myöskään voi ummistaa silmiämme hädältä, joka kuuluu läheltä tai kauempaa. Muun maailman silmissä Suomi nähdään viisaana ja käden ojentavana maana. Olemme olleet sovittelemassa rauhaa maissa, joissa sodat eivät ole vain muisto, vaan reaaliaikaa.

Pitkonen sanoi, että monessa asiassa on kehittämisen varaa, vaikka vuoden 2018 Suomesta voimme olla ylpeitä.

-Suomi komeilee maailman onnellisimpien ja turvallisimpien maiden kärkijoukossa. Vapaus, rauha, tasa-arvo ja tukevasti rakennettu yhteiskunta ovat luoneet parhaan mahdollisen maan meidän elää. Meillä jokaisella on täällä mahdollisuus vaikuttaa omaan elämään ja tulevaisuuteen.

-Me Suomessa haluamme uskoa, ettei mikään viha ole niin syvä, ettei sen yli voi rakentaa siltaa. Tai ettei mikään kuoppa ole niin syvä, etteikö sieltä tikapuin pääsisi. Tahtoa, puhdasta rohkeutta ja lähimmäisen rakkautta tarvitaan.

ITSENÄISYYSPÄIVÄNJUHLAA vietettiin Puumalan kirkossa heti jumalanpalveluksen jälkeen aamupäivällä 6.12. Sen jälkeen kirkossa ollut Suomen lippu kannettiin saattaen ulos, laskettiin seppeleet sankarihaudoille ja juotiin juhlakahvit seurakuntakodissa 101-vuotiaan itsenäisen Suomen kunniaksi.

Juhlassa nähtiin myös sotaveteraaneja. Talvisota, toisen maailmansodan suomalaissodista ensimmäinen, syttyi 30.11.1939, yli 79 vuotta sitten. Sodista viimeisin, Lapin sota, päättyi toukokuussa 1945.