Huikon Auto valittiin vuoden yritykseksi

1.12.2018

Puumalan Yrittäjät on valinnut vuoden yrityksen. Se on Huikon Auto ky.

Palkinto jaettiin lauantai-iltana.

Perustelut valinnalle ovat, että Huikon Auto on pitkän linjan puurtaja ja että sieltä saa aina avun ja että yritys on hyvä esimerkki sellaisesta, joka palvelee vakituisia asukkaita, vapaa-ajan asukkaita ja satunnaisia turisteja.

Yrittäjät palkitsi myös kunnan markkinointipäällikkö Tuula Vainikan. Hänelle myönnettiin Suomen yrittäjien ”pikkupysti”. Vainikan ansioita ovat yhdistystoiminnan tukeminen ja viestintä kunnan suuntaan.

Kari Kauppinen