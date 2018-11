Tiet ovat paikoin erittäin liukkaita

30.11.2018

Yön ja aamun lumisade on tehnyt teistä paikoin erittäin liukkaita. Esimerkiksi kantatie 62:lla on aurauksesta huolimatta lunta ja sohjoa ja tien pinta on jäinen. Osa teistä on osin hyvin ajettavaa, paikoin sohjoa on runsaastikin.

Myös Etelä-Savon pelastuslaitos varoittaa tiellä liikkujia erittäin huonosta ajokelistä. Pelastuslaitos kertoo, että tienpinnat ovat hyvin liukkaat ja lumi- sekä vesisade haittaa näkyvyyttä.

Alijäähtynyt vesi on tehnyt teistä paikoitellen jääpintaiset.

Pelastuslaitos kehottaa noudattamaan liikenteessä erityistä varovaisuutta, varaamaan runsaasti matka-aikaa ja noudattamaan riittävää turvaväliä.

Kari Kauppinen