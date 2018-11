Sari Havas ja Pauliina Hukkanen tuovat Terapian tarpeessa -esityksen jatko-osan Sahanlahden kesäteatteriin

30.11.2018

Terapian tarpeessa -näytelmä on esitetty jo sata kertaa. Sahanlahden näyttämölläkin se on nähty. Nyt ympäri maan suositusta esityksestä tulee kakkososa, joka nähdään ensi kesänä Sahanlahdessa. Näytelmän käsikirjoittaa Sari Havas ja sen tuottaa Pauliina Hukkanen. Molemmat ovat esityksen päärooleissa.

Esitys nähdään kymmenen kertaa Sahanlahdessa ensi heinä- ja elokuussa. Ensi-iltansa se saa Juvalla Kuninkaankartanon kesäteatterissa.

-Uudistuminen on hyväksi. Mieluummin sitä lopettaa hyvässä vauhdissa kuin katsoisi, ettei enää ketään tule katsomaan esitystä, pohti Havas perjantaina aamupäivästä ykkösosan suosiota ja jatkotarinaan siirtymistä.

Hukkaselle tulivat samalla nostalgian tunteet pintaan.

-Kyllä sitä miettii viimeisissä esityksissä, että nämä on nyt viimeisiä repliikkejä.

Terapian tarpeessa -ykkösosaa esitetään vielä neljästi.

Kari Kauppinen