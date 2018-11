Vesi on iltakymmeneltä noin tunnin ajan poikki

15.11.2018

Puumalan Vesiosuuskunnan kirkonkylän alueella on katko juomaveden toimituksessa torstai-iltana kello 22 alkaen.

Katkoksen on arvioitu kestävän noin tunnin.

Syynä katkokseen on puhdasvesilinjan venttiilivaurio ja vaihto Niementien ja Mäkitien risteyksessä. Kyse on kulumisvauriosta, jossa tiivistelaatikossa on mutterivika todennäköisesti korroosion takia.

-Katkon jälkeen juomavesi saattaa olla ruskeahkoa ja pyydämme juoksuttamaan vettä, kunnes vesi on kirkasta, kertoo Vesiosuuskunnan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Kuntonen.

Ruskea väri johtuu siitä, että verkostossa on rautaputkia, ja kun normaali veden virtaus on ensin keskeytynyt katkon takia ja sen jälkeen paineella sinne tulee uutta vettä, niin se irrottaa putkistosta materiaaleja.

Vesi ei ole vaarallista eikä kaikilla asiakkailla välttämättä ole värissäkään mitään muutoksia.

Kari Kauppinen